EasyJet renforce ses liaisons Londres-Tel Aviv

Cette nouvelle ligne entre Londres Stansted et Tel Aviv proposera deux vols hebdomadaires le samedi et le mardi.



EasyJet opère déjà deux vols quotidiens entre Tel Aviv et Londres Luton et trois vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Londres Gatwick ainsi que deux vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Manchester.



A partir du 10 novembre, easyJet lancera également un vol hebdomadaire tous les samedis entre Londres Gatwick et Aqaba en Jordanie.