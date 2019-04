La compagnie aérienne low cost annonce l’inauguration d'une ligne estivale reliant Bristol et Biarritz dès le 2 juillet 2019. Les vols seront opérés deux fois par semaine le mardi et le samedi.



En parallèle, easyJet augmente les fréquences de ses vols entre Paris CDG et Bristol avec un vol supplémentaire quotidien.