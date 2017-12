EasyJet va relier Paris CDG à Berlin Tegel en 2018

"cette annonce devrait ravir les voyageurs d’affaires parisiens qui représentent 22% des passagers easyJet en France et respectivement 17% et 25% à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly".

"Les vols easyJet à destination et en provenance de l'aéroport de Berlin Tegel restent soumis à l'approbation réglementaire de la transaction d'easyJet avec Air Berlin, prévue le 12 décembre prochain"