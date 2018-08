EasyJet veut donner des ailes aux filles (+vidéo)

Actuellement à peine 3% des pilotes de ligne dans le monde sont des femmes. Pour changer les choses (et surtout les mentalités), EasyJet a lancé une campagne de recrutement visant à inciter davantage de filles à devenir pilote. Elle a repris la célèbre scène de Catch Me If You Can en confiant le rôle de Leonardo DiCaprio à Hannah 9 ans.