Easyjet a le feu vert européen pour la reprise d'Air Berlin

La compagnie orange pourra, à cette date, reprendre les 25 A320 en location et un millier de pilotes et membres d'équipage. SI l'essentiel des actifs d'Air Berlin sera bien repris par Lufthansa, Easyjet fait cependant une bonne affaire avec l'arrivée de 25 appareils dans sa flotte. Une aubaine pour le britannique qui a déjà commandé une centaine d'appareils à Airbus mais qui voulait très rapidement implanter plus d'avions en Allemagne pour lutter contre le développement de Ryanair.



De son côté, Lufthansa a fait de nouvelles propositions à la Commission Européenne pour la reprise de Niki, la compagnie autrichienne. Carsten Spohr, le patron du groupe allemand, a précisé qu'il était prêt à renoncer aux slots de Niki pour éviter une position dominante sur le marché autrichien. La commission devrait rapidement se prononcer sur la recevabilité de l'offre.