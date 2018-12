Easyjet étend son service d'enregistrement de bagages

Ce service signé AirPortr permet aux clients de la compagnie aérienne d'enregistrer leurs bagages dans toutes les adresses du centre de Londres avant leur départ. Désormais, il sera disponible pour les passagers au départ de Luton à partir de 40£.



Comment cela fonctionne ? un chauffeur récupère et pèse les bagages, scanne les passeports et les cartes d'embarquement puis scelle les bagages dans des sacs sécurisés. Un récépissé IATA est envoyé au client après le contrôle à l'aéroport, 90 minutes avant le décollage.



Depuis juillet 2018, ce service était disponible pour Londres Gatwick. Cette extension fait, selon Randel Darby, PDG AirPortr, parti de ses projets avec Easyjet et compte étendre le service à d'autres sites clés du réseau. "Cela permettra à plus de passagers de se déplacer dans les aéroports sans être ralenti par leurs bagages", explique-t-il.



A ce jour la société déclare avoir livré plus de 80 000 sacs, skis et vélos dans 320 destinations à travers le monde.