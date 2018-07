Easyjet lance 3 nouveaux vols européens au départ de Belfast

EasyJet annonce 3 nouvelles liaisons directes au départ de l'aéroport international de Belfast vers Fuerteventura, Prague et Salzbourg. La vente des billets commence ce jeudi 12 juillet avec des tarifs inférieurs à trente euros.



Le nouveau service à destination de Fuerteventura débutera le 31 octobre et les vols seront assurés deux fois par semaine les mercredis et samedis.



Les vols à destination de Prague commencent le 29 octobre et seront assurés deux fois par semaine les lundis et vendredis .



Enfin, la ligne avec Salzbourg commencera le 13 décembre avec des vols en vente à partir d'aujourd'hui. Ils fonctionneront deux fois par semaine les jeudis et dimanches.