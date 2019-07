Easyjet loue un Embraer à WDL Aviation

Pour toute réservation chez Easyjet, les chances de voler dans un Airbus sont de 100 %, la compagnie à bas prix privilégiant exclusivement des avions du constructeur européen. Il faut remonter à 2011 pour trouver trace du dernier vol d’un Boeing dans la compagnie. Mais une entorse à cette règle va avoir lieu au mois d’août. Easyjet va louer un Embraer E190 LR à la compagnie allemande WDL Aviation dans le but de mieux faire face à un nombre de passagers plus nombreux en cette période estivale. L’appareil loué de 100 places sera rattaché à l’aéroport de Londres-Gatwick et effectuera des vols vers diverses destinations européennes.