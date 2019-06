Écosse : Risque de grèves dans les aéroports de Glasgow et Aberdeen les 7, 10 et 14 juin

<style type="text/css">p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px Helvetica; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} </style> <p style="text-align: justify;">Des perturbations sont à prévoir dans les aéroports écossais ces prochains jours. Le personnel au sol des aéroports de Glasgow et d’Aberdeen est en effet appelé à une grève partielle. Demain, vendredi 7 juin, ainsi que lundi 10 juin, le personnel est appelé à cesser le travail entre 4 heures et 16 heures. Vendredi 14 juin, un arrêt du travail a été demandé le matin entre 4 heures et 8 heures. Ces grèves sont la conséquence de désaccords entre les salariés et AGS Airports - propriétaire des deux aéroports - autour de l’offre salariale et des régimes de retraite. AGS Airports a indiqué "mettre en place des plans d’urgence solides pour garantir que les aéroports seront pleinement opérationnels les jours concernés". Il est cependant recommandé aux voyageurs de se tenir informés de la situation. <br />