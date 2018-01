Edeis gagne la gestion de l’aéroport d’Aix-Les Milles

Dédié à l’aviation d’affaires, de loisirs et de service public, l’aéroport d’Aix-Les Milles offre aux acteurs économiques locaux des solutions de mobilité et d’échanges commerciaux alternatives à celles de l’aéroport Marseille-Provence. L’aéroport regroupe des activités aéro-industrielles de maintenance et de construction d’aéronefs – la compagnie aérienne Twin Het, l’atelier de maintenance Kerozen et le constructeur d’hélicoptères Guimbal – et une dizaine d’aéroclubs, générant près de 110 emplois.



Le projet de développement immobilier du site prévoit la commercialisation de bureaux et entrepôts pour des entreprises de tous les secteurs d’activités.