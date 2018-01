Edenred développe la mobilité à l'international

Avec 66% du capital d'UTA, Edenred vise désormais un développement poussé en Europe. Le groupe vient d’acquérir, via sa filiale UTA, 51%1 de Timex Card, son distributeur en Pologne,également présent en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Ukraine. Parallèlement, UTA s’implante en propre en Bulgarie.



Dans ces six pays, près de 1 800 entreprises de transport utilisent aujourd’hui une solution UTA donnant accès à un réseau de plus de 54 000 stations

essence partenaires.