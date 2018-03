Edmond Richard, Air Caraïbes : "Nous sommes prêts à affronter Level"

DéplacementsPros : Quels sont les projets d'Air Caraïbes pour 2018 ?

Edmond Richard : 2018 sera une année de consolidation. On doit consolider les dessertes de Cuba lancées en décembre 2016 et Punta Cana qui était opérée auparavant par French Bee.



Il y a du travail sur Cuba. La partie corporate est très spécifique puisque les grosses TMC sont américaines et ne peuvent pas vendre cette destination. Pourtant, ça bouge sur l'île, beaucoup de corporate veulent y aller pour prospecter. Il y a par exemple Bouygues qui y est très présent avec la construction d'hôtels ou d'infrastructures. Il y a Pernod Ricard qui gère Havana Club mais également les compagnies maritimes ou les entreprises qui veulent se positionner sur ce marché de plus en plus ouvert.



En 2018, nous allons aussi augmenter nos fréquences sur Cayenne dont nous fêtons les 10 ans de la ligne cette année. Au mois de juin, nous proposerons 5 vols par semaine (lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche). Les voyageurs d'affaires ne pourront plus nous éviter ! Nous avons, en effet, un problème sur cette destination : nous sommes référencés par les acheteurs mais les voyageurs d'affaires semblent souvent vouloir voyager le jour où nous n'avons pas de vols.



En augmentant ainsi nos fréquences, nous visons presque la moitié du marché guyanais. Nous sommes aujourd'hui à environ 40%. En plus, avec notre produit A330 amélioré proposant un vrai siège Premium et une business modernisée, nous répondrons encore mieux aux attentes des voyageurs d'affaires.



Et pour mémoire, nous passons en quotidien l'été en jouant sur les contresens Antilles. A cette période, il y a un déséquilibre : les gens vont aux Antilles en juillet et peu en partent, et c'est l'inverse en août. La Guyane enregistre des flux contraires. Les jours où nous n'avons pas de vols directs sur la Guyane, nous avons la possibilité de faire voler un Paris - Pointe à Pitre jusqu'à Cayenne. Cette année, nous aurons 5 directs, dont 2 via sur la Guyane .



Avec le centre spatial et les administrations - notamment les militaires et le ministère de la Défense - il y a une forte demande Corporate sur cette destination – d'autant plus qu'il a été décidé l'année dernière d'augmenter les effectifs sur place. La compagnie enregistre une part de voyageurs d'affaires de 20% environ sans compter les PME/PMI. Les horaires du vols du dimanche ont d'ailleurs été pensés pour répondre aux besoins des corporates guyanais. L'avion arrive très tôt le lundi matin à Paris. Ils peuvent ainsi enchaîner sur leurs rendez-vous ou formations sans perdre de temps.