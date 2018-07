Egencia Advantage intègre un service wifi

Egencia a ajouté un accès wifi international à son offre Egencia Advantage, afin de permettre aux voyageurs d'affaires de rester connectés où qu'ils soient. Grâce à ce nouveau service, la TMC propose à ses clients plus de 300 opérateurs mobiles et fournisseurs d'accès à Internet (FAI) avec une couverture dans plus de 120 pays.



Elle ajoute dans son communiqué que l'offre "s'avère plus sûre et plus fiable que les offres gratuites des hotspots publics ou d'aéroports. Les entreprises et leurs salariés peuvent acheter des dispositifs wifi de poche et un accès à prix réduit via le programme Egencia Advantage, proposé à l'ensemble des clients d'Egencia".



Pour mémoire, le programme Egencia Advantage offre aux voyageurs d'affaires un accès à des produits et services pendant leurs temps d'attente, parmi lesquels : un accès aux salons dans les aéroports, un service de traitement de visas ou encore une assistance voyageur en cas de risques.