Egencia : Comment utiliser vos données pour améliorer votre politique voyages ?

Les données aident à créer des offres/produits adaptés à chaque client. Elles permettent au gestionnaire de voyages d'accroître la satisfaction des voyageurs et de réduire le leakage. " En utilisant les données de plus de 189 milliards de rangées de consommateurs nous sommes en mesure d'élaborer des théories sur la façon dont nos clients se comportent pour rendre l'expérience en ligne meilleure" , déclare Michael Gulmann, chef de produit chez Egencia. "La clé du succès d'un programme de voyages efficace est de s'assurer que vous offrez une expérience client excellente et intuitive", ajoute-t-il. Véritable moteur de prise de décision, les données sont aujourd'hui au cœur de l'entreprise et de sa politique voyages. "Avec de bons outils vous pouvez exploiter la puissance des données et en tirer des avantages" , explique Egencia à travers son étude.



L'IA quant à elle regroupe un ensemble de technologies qui permettent aujourd'hui de trouver de nouvelles solutions pour améliorer l'expérience voyageur, notamment avec l'automatisation des process et le regroupement des données. L'objectif : gagner du temps et obtenir des offres qui répondent à la demande du client final. Autre tendance notable dans le marché du Business Travel, la mobilité. Aujourd'hui, le mobile est devenu l'écran principal pour bon nombre de voyageurs. Il permet, entre autre, d'accéder à toutes les informations sur son voyage, de réaliser des changements d'hôtels ou d'avion si besoin ou bien encore de garder le contact avec son entreprise ou une TMC de façon constante.



La gestion des data est donc devenue un levier de croissance et de productivité essentiel pour les entreprises. Elle permet aux acteurs d'être plus rapides, efficaces et d'améliorer l'expérience pour chaque voyageur d'affaires. Résultats : une meilleure gestion des déplacements et une réduction drastique du taux de leakage.