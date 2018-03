Egencia a une nouvelle Vice-Présidente Marketing

Wendy White a pris la fonction de Vice-Présidente Marketing d'Egencia. Elle rejoint l'entreprise, avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'équipes spécialistes des technologies marketing chez CenturyLink, Intel, Microsoft ou encore Motorola.



Sa nomination fait suite à celles de trois dirigeantes femmes dans l'équipe de direction mondiale d'Egencia, parmi lesquelles Mieke De Schepper, Chief Commercial Officer, Verena Funke, Interim Managing Director APAC, et Teresa Matheson, Managing Director Australia. Egencia s'inscrit dans la lignée de l'engagement d'Expedia Inc. en faveur de l'égalité hommes-femmes et de la diversité à tous les niveaux.