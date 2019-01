Egencia classe les 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires

Cette liste récompense les meilleurs établissements parmi les centaines de milliers d'hôtels recensés par Egencia dans le monde. Ce programme vise à récompenser les hôtels offrant aux voyageurs d'affaires les meilleures prestations ainsi que la valeur globale de l'expérience vécue par les clients.Pour cette quatrième édition, les établissements récompensés vont des grandes chaînes d'hôtel aux établissements indépendants, jugés sur leur score de satisfaction, leurs tarifs, services et équipements appréciés des voyageurs d'affaires, le service client et l'expérience globale vécue en 2018.Couvrant 17 pays et 5 continents, le Top 100 des meilleurs hôtels a rempli au total 90 000 nuitées avec petit-déjeuner gratuit et 75 000 nuitées donnant droit à des points de fidélité à plus de 145 000 voyageurs d'affaires Egencia en 2018.La liste complète des 100 hôtels préférés des voyageurs d'affaires, ainsi que les guides touristiques des marchés comptant le plus d'hôtels dans le classement, incluant Londres, Paris, San Francisco et Tokyo, sont disponibles ici afin d'aider les voyageurs d'affaires à valoriser au mieux leur temps de déplacement.Voici la liste complète de ces hôtels.Amérique du Nord :Canada, TorontoHyatt Regency TorontoThe Fairmont Royal YorkCalifornie, Los AngelesDream HollywoodCalifornie, San FranciscoGalleria Park Hotel, a Joie de Vivre Boutique HotelGrand Hyatt San Francisco Union SquareHotel Nikko San FranciscoHotel SperoHotel Zelos San FranciscoOmni San Francisco HotelStanford Court San FranciscoThe Marker San Francisco, a Joie de Vivre HotelCalifornie, San JoseHotel Valencia Santana RowCalifornie, West HollywoodMontrose West HollywoodThe Jeremy Hotel West HollywoodFloride, Miami BeachLoews Miami Beach Hotel South BeachIllinois, ChicagoCambria Hotel Chicago Loop – Theatre DistrictFairmont Chicago at Millennium ParkFreehand ChicagoLoews Chicago HotelOmni Chicago Suites – Magnificent MileVirgin Hotels ChicagoWyndham Grand Chicago RiverfrontMassachusetts, BostonBoston Omni Parker House HotelYOTEL BostonMinnesota, MinneapolisRadisson Blu Minneapolis DowntownMissouri, St. LouisThe Chase Park Plaza Royal Sonesta St. LouisNevada, Las VegasARIA Resort & CasinoBellagioCaesars Palace – Resort & CasinoThe LINQ Hotel & CasinoNew York,Bentley HotelGrand Hyatt New YorkHotel Sofitel New YorkHyatt Centric Times Square New YorkPark South HotelPUBLIC, an Ian Schrager hotelShelburne Hotel & Suites by AffiniaThe Roosevelt Hotel, New York CityOhio, Cincinnati21c Museum Hotel CincinnatiOhio, ColumbusHyatt Regency ColumbusOregon, PortlandHotel LuciaThe Benson, a Coast HotelRhode Island, ProvidenceOmni Providence HotelTexas, AustinArcher Hotel AustinOmni Austin HotelWashington, SeattleMotif SeattleHotel TheodoreThompson SeattleAmérique Latine:Mexico, Mexico CityHyatt Regency Mexico CityEUROPE:Belgique, BruxellesThe HotelGhent Pillows Grand Hotel ReylofLeuven pentahotel LeuvenDanemark, CopenhagenRadisson Blu Scandinavia Hotel, CopenhagenSkt. PetriSTAY CopenhagenFrance, LyonNH Lyon AirportFrance, ParisCitizenM Paris Gare de LyonHotel Victor Hugo Paris KléberHyatt Regency Paris EtoileOKKO Hotels Paris Porte de VersaillesCitizenM Paris la DéfenseOKKO Hotels Paris Rueil-MalmaisonEvergreen Laurel Hotel Levallois-PerretCitizenM Paris Charles de GaulleAllemagne, BerlinTITANIC Chaussee BerlinBraunschweigFourSide Hotel BraunschweigAllemagne, FrancfortScandic Frankfurt MuseumsuferAllemagne, HamburgLindner Hotel Am MichelMunich H4 Hotel München MesseIrlande, DublinClayton Hotel Burlington RoadThe Fitzwilliam HotelNetherlands, AmsterdamSir Albert Hotel AmsterdamUtrecht NH UtrechtNorvège, OsloFirst Hotel MillenniumUllensakerRadisson Blu Airport Hotel, Oslo GardermoenSuède, GöteborgRadisson Blu Scandinavia HotelSuède, StockholmBest Western Hotel BentleysHotel Kungsträdgården – The Kings Garden HotelHotel RivalRadisson Blu Waterfront HotelSundbybergStory Hotel SignalfabrikenSuisse, GenèveGrand Hotel Kempinski GenevaSuisse, ZurichPlacid Hotel Design & Lifestyle ZurichRoyaume-Uni, DerbyJurys Inn DerbyRoyaume-Uni, GlasgowRadisson Blu Hotel, GlasgowRoyaume-Uni, LondonAmbassadors BloomsburyDorsett Shepherds BushM by Montcalm Shoreditch London Tech CityPoint A Hotel London Kings Cross – St PancrasThe Strand Palace HotelThe Tower HotelTheWesleyThistle Barbican ShoreditchAsie Pacifique:Australie, SydneyAmora Hotel Jamison SydneyHyatt Regency SydneyThe Tank StreamInde, BengaluruThe Oberoi, BengaluruThe Zuri Whitefield, BangaloreJapon, TokyoGrand Hyatt TokyoSingapourOrchard Hotel Singapore