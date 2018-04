Egencia : pas de surcharges GDS AF/KLM pour ses clients

Devenue officielle avec la signature de l’accord entre Amadeus et Air France, la fin des surcharges GDS imposées par le transporteur franco-néerlandais est désormais réalité pour les clients d’Egencia. Cette mesure sera effective pour tous les marchés européens (y compris le Royaume-Uni et la Suisse).



Concrètement, les clients du groupe Expedia et ceux de sa filiale Egencia ne paieront pas 11 € de frais GDS sur un aller simple et 22 € sur un aller-retour lors de la réservation d'un vol Air France, KLM ou HOP!.