Egencia veut faire parler les données du voyage

Nous vivons dans un monde où les données sont omniprésentes mais elles ne sont utiles que lorsqu'elles sont transformées en informations exploitables

Comprendre les données et s'en servir pour prendre des décisions en faveur de votre entreprise n'est que le début, c'est pourquoi nous continuons de faire évoluer Egencia Analytics Studio pour apporter la puissance de l'analyse prédictive à nos clients

Ainsi, les Travel Managers peuvent créer des rapports et tableaux de bord pertinents à communiquer aux services internes des finances, des achats et des ressources humaines de leur entreprise

Etant désormais suffisamment informés pour répondre rapidement et précisément aux questions, les Travel Managers sont en mesure d'accroître leur impact sur leur entreprise

Egencia Analytics Studio est une plateforme de visualisation et d'analyse de données pour aider les Travel Managers à explorer des données visuellement et revoir leurs analyses sous un autre angle pour identifier de nouvelles sources d'économies et optimiser toutes leurs dépenses voyages (transport, hébergement, etc.).", explique Alex Kaluzny, CTO d'Egencia. "".Toute entreprise qui souhaite rester compétitive a besoin de s'appuyer sur les données mais le reporting est souvent peu lisible. Egencia Analytics Studio se donne pour objectif de permettre au TM une lecture directe puisque les données sont directement consolidées sous forme de visuels. Grâce à des widgets personnalisables avec différents angles et filtres, il est par exemple possible de visualiser si les achats anticipés ont un lien avec les règles de la politique voyages ou la typologie de voyage (international, national, transfrontalier, etc.).", explique Egencia; "".Pour assister à une démo d'Egencia Analytics Studio, une démonstration sera faite sur le stand 1434 au salon GBTA San Diego du 13 au 15 août, ou rendez-vous sur cette page