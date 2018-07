Egyptair reprend son service vers Hong-Kong après 40 ans d'interruption

Le Caire Hong-Kong, c'est une route que le transporteur africain connait bien. Il s'y est posé pour la première fois en 1962, alors qu'il s'appelait encore United Arab Airlines (UAA).



Comme lors de ces premiers vols des années 60, le nouveau service EgyptAir du Caire passera par Bangkok, avec une extension des vols MS960 et MS961 Le Caire-Bangkok-Caire. Ce dernier devrait quitter Hong Kong pour Bangkok et Le Caire le mardi et le samedi soir à 20h50, à partir du 18 septembre, le MS960 du Caire revenant le lundi et le vendredi soir à 23h10.