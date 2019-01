Egypte: partenariat Enterprise - Premier Group pour la location de voitures

Enterprise Holdings a annoncé, jeudi, son expansion en Egypte grâce à un partenariat avec Premier Group, l'un des plus grands fournisseurs de services intégrés et de logistique du pays.



Une association qui donne naissance à une nouvelle filiale, Premier Auto Rentals.



Cette société de location de véhicules nouvellement constituée, ouvrira un réseau d’agences dans les principaux aéroports et centres villes d’Égypte tout au long de 2019.



Elle proposera des locations de courte et longue durée, en plus d’un service de véhicules avec chauffeurs pour les touristes nationaux et internationaux, ainsi que pour les clients d'affaires. La société a également l'intention de sous-franchiser dans tout le pays pour accélérer son développement.