Electromobilité: Orange choisit Ze-Watt pour la gestion de son réseau de bornes de recharge

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Ze-Watt a prévu de reprendre en gestion les 450 points de charge dont dispose déjà le groupe sur l’ensemble du territoire national.



Ces bornes de recharge seront toutes connectées permettant ainsi un suivi à distance ainsi qu’un reporting d’usage sur les consommations d’énergie et les émissions de CO2 évitées pour le groupe.



Les salariés d’Orange pourront aussi localiser les bornes et réserver les emplacements de charge lors de leurs déplacements professionnels de site en site.



Le service sera accessible pour les véhicules électriques tant en autopartage du groupe, que pour ceux mis à disposition des collaborateurs ou même les véhicules personnels qui pourront recharger en étant facturés pour ce service.



Ze-Watt, start-up toulousaine, est un spécialiste de l’équipement et de la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques pour entreprises et dispose déjà d’un réseau de 1 500 points de charge sur 200 sites en France (Thales, Safran, Airbus, Continental, St Microelectronics, le Crédit Agricole, Unibail Rodamco Westfield, etc.).