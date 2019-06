Elle confond les toilettes et l'issue de secours

Vendredi soir, une passagère du vol a confondu la porte des toilettes avec celle de l'issue de secours. Si l'avion était, par chance, encore sur le tarmac, ce dernier se préparait à décoller. Résultats : plusieurs heures de retard et une belle frayeur pour les autres passagers et les membres de l'équipage à bord. Les toboggans de secours se sont ainsi déployés afin d'éviter la chute de plusieurs mètres de la passagère étourdie.



« Conformément à la procédure, PIA a dû décharger une quarantaine de passagers et leurs bagages », a expliqué un porte-parole de la compagnie. L'avion a finalement décollé de Manchester le lendemain à 5h du matin au lieu de 21h20 la veille.



La direction de la compagnie aérienne a déclaré qu'une enquête a été ouverte. A leur arrivée, les passagers eux, ont eu encore une mauvaise surprise : la majeur partie des bagages était restée au Royaume-Uni.