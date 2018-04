Embassy Suites by Hilton se renforce dans l'Indiana (USA)

L'Embassy Suites by Hilton Noblesville Indianapolis Conference Center dispose de 118 suites. Elles sont toutes équipées d'un micro-onde, d'un mini-frigo, d'une cafetière et d'une télé HD. Par ailleurs les appartements, pensés pour répondre aux besoins des professionnels en déplacement, disposent d'un espace de travail ergonomique et d'une connexion wifi gratuite.L'établissement propose un petit-déjeuner déjeuner gratuit. Misant sur la convivialité, l'enseigne offre aussi des boissons en soirée. De plus, les clients peuvent se restaurer au Local Kitchen & Tap qui sert des plats insprirés par la cuisine de la région.Les clients ont aussi la possibilité de profiter d'un centre fitness, d'une épicerie 24/24, d'une piscine d'eau salée et d'un business center.Par ailleurs, l'hôtel abrite près de 2700m² dédiés aux événements. Salles de conseil, atriums, espaces flexibles, salles de réunion... ils peuvent accueillir tous les types de manifestation. La plus grande des salles fait 1740m², offrant ainsi une capacité de 2070 participants.La nuitée est actuellement affichée à partir de 149 dollars13700 Conference Center Drive South,Noblesville, Indiana,46060, USATel: +1-317-674-1900Fax: +1-317-674-1901