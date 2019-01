Emirates a transporté 59 millions de passagers en 2018

Emirates a effectué plus de 192 000 vols, avec sa flotte de 274 appareils parcourant plus de 908 millions de kilomètres autour du globe. Au cours de cette période, la compagnie a servi 66 millions de repas.



En 2018, plus de 12 millions de passagers se sont connectés au Wi-Fi à bord d'Emirates tandis qu'elle lancera bientôt le premier " chemin biométrique " au monde, offrant ainsi à ses clients un voyage aisé à l'aéroport international de Dubaï. Utilisant les dernières technologies biométriques - un mélange de reconnaissance faciale et de reconnaissance de l'iris - les passagers d'Emirates pourront dans les mois à venir s'enregistrer pour leur vol, remplir les formalités d'immigration, entrer dans le salon Emirates et monter à bord de leurs vols, en passant simplement par différents points de contact dans les aéroports.