Emirates ajoute un quatrième vol quotidien vers Riyad

Emirates renforcera ses services à Riyad avec l'ajout d'un quatrième vol quotidien à destination de la capitale saoudienne à partir du 1er septembre 2018. L'ajout de ce 4e service quotidien portera à 28 le nombre total de vols hebdomadaires Emirates desservant Riyad.



Le quatrième vol sera assuré par le Boeing 777-300ER dans une configuration à trois classes. Le vol Emirates EK813 partira de Dubaï à 15h00 et arrivera à Riyad à 15h50. Le vol de retour, EK814 partira de Riyad à 17h50 et arrivera à Dubaï à 20h40. Le départ en fin d'après-midi offre une option supplémentaire pour les voyageurs, complétant les vols existants du matin et du soir.



Comme pour tous les vols Emirates, les passagers du service Riyadh bénéficieront d'une franchise de bagages Emirates pouvant aller jusqu'à 35 kg en classe économique, 40 kg en classe affaires et 50 kg en première classe.



Emirates dessert le Royaume d'Arabie Saoudite depuis 1989, et opère également à Jeddah, Dammam et Medine. Emirates dessert actuellement l'Arabie Saoudite avec 84 vols par semaine, passant à 91 par semaine à partir du 1er septembre.