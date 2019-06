Emirates ajoute un vol entre Dubaï et Casablanca

A partir du 1er juin 2019 et jusqu'au 26 octobre, un second vol quotidien est mis en place entre les Emirats Arabes Unis et le Maroc. Au total, les voyageurs auront le choix entre 14 vols hebdomadaires.



Le Boeing 777 dispose de 3 classes à bord, dont 8 suites luxueuses en Première, 42 sièges couchettes en Business et 310 places en Economique. Le vol EK753 décolle tous les jours de Dubaï à 03h10 et atterrit à Casablanca à 08h20. Le vol de retour EK754 quitte, quant à lui, Casablanca à 19h45 et arrive à Dubaï à 06h15 le lendemain.