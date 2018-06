Emirates booste son offre sur Luanda

Emirates avait réduit la voilure sur Luanda en juillet 2017 en raison de la difficulté à rapatrier les revenus réalisés en Angola. Le différend financier avec les autorités locales l'avait également conduit à mettre un terme à son partenariat stratégique avec le transporteur angolais TAAG.Il s'agit désormais d'une histoire ancienne, selon les autorités des deux pays, et la compagnie du Golfe a décidé d'assurer à nouveau les deux fréquences hebdomadaires, suspendues depuis un an. A compter du 1er juillet, elle proposera 5 vols par semaine entre Dubaï et Luanda.Par ailleurs, elle compte augmenter une nouvelle fois l'offre lors du programme d'hiver 2018/19 afin d'assurer une liaison quotidienne entre les deux villes.Pendant la saison hivernale, le B777-300ER tri-classe décollera de son hub à 10h10 pour se poser en Angola à 15h10. Le vol retour offrira un décollage de Luanda à 18h15 pour un atterrissage à 4h55, le lendemain.