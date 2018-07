Emirates et Etihad Airways en pourparlers avec South African Airways

Le directeur général de la South African Airways (SAA), Vuyani Jarana, a déclaré à plusieurs reprises qu'un investisseur dans le secteur de l'aviation pourrait être la réponse à la crise financière de la SAA, qui n'a pas fait de profit depuis 2011 et a reçu un renflouement du gouvernement l'année dernière pour éviter de se retrouver en défaut de paiement.



Bien qu'aucun candidat ne se soit jamais présenté, les compagnies aériennes du Golfe ont déjà été mentionnées auparavant, compte tenu de leurs liaisons entre les grandes villes africaines et les plaques tournantes du Moyen-Orient, puis vers l'Asie ou l'Europe.



SAA et Etihad s'étaient brièvement entendus sur un accord de partage de codes, mais il est passé à la trappe lorsque le transporteur sud-africain a mis fin aux vols directs entre Johannesburg et Abu Dhabi en 2016.



Un partenaire permettrait à la SAA de partager les coûts, d'améliorer le service à la clientèle et de recevoir un apport de capitaux.



Pour le moment, aucune réaction de la part des principaux intéressés. SAA ne répondant pas " aux demandes de commentaires le dimanche ."

Tandis que " Etihad Airways ne commente pas les rumeurs ou les spéculations ."