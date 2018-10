Emirates et easyJet vers un accord inédit à Genève

Emirates et easyJet travaillent autour d’une offre qui doit permettre aux passagers venant de Dubaï d’utiliser à Genève le réseau du transporteur à bas coût. Concrètement, un voyageur dubaïote souhaitant se rendre dans l’une des quelque 80 destinations desservies depuis le canton par easyJet devrait pouvoir sous peu acheter son billet sur le site du groupe orange ou celui du transporteur émirien. Arrivé à Cointrin, il récupérera sa valise avant de la remettre, quelques mètres plus loin, à un terminal spécial pour les passagers qui utiliseront le service Worldwide by Easyjet et embarquera dans un appareil orange. Une offre valable en sens inverse.



Contactée, une porte-parole d’Easyjet confirme l’existence de telles discussions mais précise qu’aucun accord n’est conclu à ce jour.



Des discussions Etihad et Qatar Airways sont également en cours, mais elles sont moins avancées.