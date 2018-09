Emirates fait baisser les prix d'Uber à Dubaï

Pour bénéficier de cette offre spéciale, les passagers d'Emirates devront réserver un billet Emirates Economy Flex ou Economy Flex Plus sur un vol en provenance de France, d'Arabie Saoudite, d'Afrique du Sud, d’Australie ou d’Égypte et à destination de Dubaï via cette page , durant la période de promotion, soit jusqu'au 10 décembre 2018.Les voyageurs Economy Flex Plus recevront un trajet gratuit depuis l’aéroport international de Dubaï (DXB) vers n'importe quelle destination, d’une valeur maximale de 28€, tandis que les passagers Economy Flex bénéficieront d'une réduction de 50% sur leur trajet, pour une valeur pouvant aller jusqu’à 14€.Cette offre est valable aussi bien pour les anciens utilisateurs d’Uber que les nouveaux clients.