Emirates fête 10 ans d'exploitation de l'A380 et a déjà prévu son remplacement

La compagnie aérienne basée à Dubaï exploite 104 avions à deux étages et dessert 49 villes sur tous les continents. Au cours de la dernière décennie, elle a effectué 115 000 vols en A380, ce qui représente 39 000 tours du monde. Toutes classes confondues, plus de 120 millions de repas ont été servis sur l'A380 depuis 2008.



Même si l'A380 a été et reste une grosse source de revenus pour Emirates, la compagnie sait qu'aucun avion ne dure éternellement et que de nouveaux appareils plus efficaces sont au catalogue des constructeurs.



" Les Boeing 777X et le 787 commenceront à former la colonne vertébrale de la flotte long-courrier d'Emirates pour la prochaine décennie et au-delà ", assure Saj Ahmad, analyste en chef au StrategicAero Research (SAR).



Mais l'A380 semble avoir encore de beaux jours devant lui avant d'être remplacé. D'après l'analyste du SAR, Emirates pourrait commander " jusqu'à 200 777X pour remplacer principalement les 777 utilisés aujourd'hui, mais d'ici la livraison du 200ème 777X, la flotte d'A380 sera devenue coûteuse et économiquement inefficace,il est donc logique qu'ils achètent plus de 777X et de 787 à l'avenir."



Pour l'instant, Emirates jouit de sa domination, grâce à l'attrait de l'A380 auprès du public. Sir Tim Clark, président d'Emirates Airline, souligne que " les passagers adorent voler sur l'A380 en raison de son espace et de sa douche spa ."



" Nous restons déterminés à offrir la meilleure expérience possible à nos clients à bord des fleurons de notre flotte ."



En plus de fournir des milliers d'emplois à Airbus, l'engagement d'Emirates pour l'A380 souligne la manière dont la compagnie aérienne a développé sa croissance en capturant une très large part du trafic, faisant de Dubaï International l'aéroport le plus fréquenté du monde.