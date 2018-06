Emirates : jusqu'à 45 kilos de bagages sans supplément cet été

Juste à temps pour la saison estivale, Emirates élargit à nouveau sa franchise bagages pour les vols à destination et en provenance de Dubaï, et les voyageurs peuvent enregistrer jusqu'à 45 kilos de bagages sans payer de supplément.



Pour ceux qui volent avec Emirates, voici les destinations sur lesquelles les franchises bagages ont été étendues :

45 kilos gratuits sur tous les vols Emirates (aller et retour) :

Abidjan, Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire)

Accra, Ghana

Addis-Abeba, Éthiopie

Alger, Algérie

Le Caire, Égypte

Casablanca, Maroc

Dar Es Salaam, Tanzanie

Dakar Blaise Diagne, Sénégal

Entebbe, Ouganda

Harare, Zimbabwe

Luanda, Angola

Lagos, Nigeria

Lusaka, Zambie

Nairobi, Kenya

Tunis, Tunisie

Manille, Philippines

Guangzhou, Chine



40 kilos gratuits sur tous les vols Emirates sortants.

Amman, Jordanie

Pékin, Chine

Zhengzhou, Chine

Yinchuan, Chine

Kaboul, Afghanistan

Karachi, Pakistan

Multan, Pakistan

Sialkot, Pakistan

Islamabad, Pakistan

Lahore, Pakistan

Peshawar, Pakistan



40 kilos gratuits sur des vols spécifiques

Shanghai, Chine

Khartoum, Soudan

Dhaka, Bangladesh

Jakarta, Indonésie

Cebu et Clark, Philippines

Colombo, Sri Lanka