Emirates lance le vol le plus court du monde en A380 

La compagnie aérienne Emirates, basée aux Emirats Arabes Unis, a lancé lundi 1er juillet le vol en A380 le plus court du monde entre Dubaï et Mascate. "Le temps de vol moyen (40 minutes) entre Dubaï et Mascate est égal au temps nécessaire pour nettoyer un A380 par une équipe de 42 personnes", a déclaré la compagnie aérienne dans une série de tweets lundi. "Le câblage d'un Airbus A380 (500 km de fils électriques) est plus long que la distance entre Dubaï et Mascate (340 km) ", ajoute la compagnie. "Oman est une destination importante pour Emirates, et nous continuerons à chercher des moyens de développer nos activités sur le marché pour mieux servir nos clients".



Avec ce nouveau vol, Emirates bat son propre record. Auparavant, elle assurait le vol régulier A380 le plus court au monde, entre Dubaï et Doha. Cependant, tous les vols à destination de Doha ont été annulés en 2017 en raison d'un conflit diplomatique entre le Qatar et les Émirats arabes unis.