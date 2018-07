Après s'être penchée sur ses services à bord et le ressenti de ses passagers, Emirates a décidé de retirer son offre de repas hindou de son menu. Toutefois, les voyageurs hindous ne passeront pas le vol sans repas. La compagnie propose d'autres options pouvant être en adéquation avec leur palais et leur croyance : le menu indien végétarien, le menu végétarien jaïn, le menu végétarien sans bœuf et le menu casher.