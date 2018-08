Emirates offre de nouveaux kits en première et en business

Les passagers de première classe trouveront désormais la série de soins de bien-être Byredo dans leurs suites privées Emirates. L'Emirates Wellness Kit de la marque de luxe européenne propose des produits tels que le nettoyant pour le visage, la lotion pour le visage, la crème pour les yeux, l'huile de sommeil et les sprays hydratants.



La compagnie aérienne lance également de nouveaux écouteurs Bowers & Wilkins Active Noise Cancelling en première classe pour améliorer l'expérience de divertissement sur le programme de divertissement en vol "ice".



En coopération avec la marque de luxe Bulgari, la compagnie aérienne propose également à ses clients de première classe et de classe affaires une gamme exclusive de trousses de toilette de voyage, sur certains vols de nuit long-courriers.



Les trousses en similicuir sont disponibles en huit couleurs avec des modèles pour hommes et femmes. Huit autres modèles sont disponibles en classe affaires - quatre pour les hommes et quatre pour les femmes. En plus des kits d'agrément Bulgari, les passagers de première classe des vols de nuit long-courriers recevront un pyjama Hydra Active hydratant. Bonne nuit.