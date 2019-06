Emirates ose et dégroupe la classe affaires

Annoncé par Tim Clark en 2016, le dégroupage des tarifs de la classe affaires est devenu une réalité comme le montre l’exemple montré en bas de page.



Emirates vient de déployer des tarifs spécifiques à la classe de réservation H, qui rejoignent leurs autres tarifs en classe affaires, dont Saver, Flex et Flex Plus. Ces tarifs ne sont disponibles que sur une partie limitée des routes assurées par la compagnie.



• Pas d'accès au salon (sauf pour les voyageurs membres du programme de fidélité et ayant un statut plancher)

• Pas de chauffeur Emirates (prestation de VTC pour acheminer les passagers à l'aéroport ou à destination)

• Pas de surclassement en première classe en utilisant des miles

• Affectation de sièges restreinte et possible qu'après l'ouverture de l'enregistrement

• Réduction du nombre de miles gagnés (similaire à ceux des Flex Plus économiques)