Emirates partage des codes avec les chemins de fer italiens

Les clients d'Emirates pourront désormais embarquer directement dans les trains de Trenitalia sans échanger leur carte d'embarquement contre un billet séparé. Comme dans un avion, les passagers se verront attribuer un numéro de siège et un numéro de voiture, qui seront affichés sur leur billet électronique.



" Emirates transport déjà plus de 1,6 millions de passagers en provenance et à destination de l'Italie chaque année. Avec cet accord de partage de code, nous connectons les régions italiennes à notre réseau mondial, ce qui stimule considérablement l'industrie touristique italienne ",a précisé un responsable de la compagnie aérienne.