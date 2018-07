Emirates pourrait voler en direct de Dubai à Phnom Penh

Selon le patron d'Emirates au Cambodge, cité par la presse locale, Abdulla Adnan, " Emirates étudie la faisabilité d'un vol direct entre Dubaï et Phnom Penh ". Aucune date n'est encore donnée mais selon la presse du Golfe, cette liaison pourrait voir le jour en 2019 si le marché en hausse permanente se confirme : plus de 77 000 passagers annuels.



Aujourd'hui, le Cambodge est desservi en 777-300 bi classes, via Yangon en Birmanie.