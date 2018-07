Emirates propose une nouvelle version de son application mobile

Emirates Skywards GO complète l'application Emirates où les membres peuvent vérifier leurs Miles, leur statut de niveau et d'autres offres de membres dans la section Emirates Skywards remaniée.

L'application offre aux membres l'accès à plus de 4 400 offres 2 pour 1 dans certains des meilleurs restaurants et spas de plus de 20 villes.

Les offres 2 pour 1 peuvent être débloquées avec 6 700 Skywards Miles et sont disponibles dans plus de 20 villes desservies par Emirates, dont Dubaï, Londres, Hong Kong et Johannesburg.



En plus de ces offres, Emirates Skywards GO donne aux membres l'accès à des agendas, des guides de la ville et la possibilité de réserver instantanément des circuits et des attractions dans plus de 160 destinations. L'application est téléchargeable gratuitement sur les appareils iOS ou Android.