Emirates réduit la franchise bagage de ses tarifs les plus économiques

Emirates va réduire la franchise bagage de ses tarifs Économique Special et Saver de 5 kilos à partir du 4 février. Les voyageurs d'affaires, détenteurs d'un billet émis à cette date ou après, ne pourront alors enregistrer que 15kg et 25kg respectivement.Cette mesure s'applique sur tous les vols de la compagnie, à l'exception des liaisons à destination ou en provenance des Amériques ainsi que des vols décollant d'Afrique. Sur ces deux réseaux, le tarif Special aura le droit qu'à une pièce allant jusqu'à 23kg. En revanche, il n'y aura pas de changement pour le billet Saver (2 pièces allant jusqu'à 23kg), sauf pour les vols US - Europe où la même condition sera appliquée (une pièce de 23kg).La politique bagage des autres tarifs n'est pas modifiée. Ainsi, les clients Eco Flex pourront toujours enregistrer 30kg et les Flex Plus 35kg. Les passagers Business auront la possibilité de mettre 40kg en soute tandis que les First pourront aller jusqu'à 50kg.La nouvelle grille est disponible sur le site d'Emirates.