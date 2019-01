Emirates réduit les avantages de son programme de fidélité

A partir du 1er mars prochain, Emirates ne proposera plus les services gratuits de chauffeur pour les passagers qui passent en première classe et en classe affaires en utilisant des miles du programme de fidélité Skywards.



La compagnie aérienne a confirmé que les billets Emirates First et Business Class Classic Reward et les primes de surclassement Economy to Business Class ne seront plus éligibles. Les réservations de chauffeur faites avant le 1er mars ne seront pas affectées.



La compagnie aérienne précise que " les membres d'Emirates Skywards voyageant avec un billet échangeable continueront à bénéficier de l'accès au salon et de notre généreuse franchise de bagages gratuite en fonction de leur classe de voyage et de leur statut de niveau. "