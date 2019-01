Emirates réduit sa présence en Australie

Les changements entreront en vigueur à partir d'avril et interviennent après l'annonce récente par la compagnie aérienne de la suspension de son service Sydney-Bangkok et de son deuxième vol à destination de Perth.



La compagnie aérienne basée à Dubaï n’a pas précisé le nombre d’emplois perdus à la suite de la fermeture des bureaux, mais a indiqué qu’ils résultaient d’une nouvelle stratégie prévoyant la "création de nouveaux rôles avec plus de responsabilités pour servir au mieux les clients."



Le nombre de bureaux que les compagnies aériennes maintiennent dans les villes australiennes a diminué ces dernières années, Internet étant devenu plus pertinent et les compagnies aériennes plus soucieuses des coûts d'exploitation.