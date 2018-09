Emirates remplace deux A380 sur l'Australie par des B777

Face à un marché de plus en plus concurrentiel, Emirates a décidé d'échanger deux de ses Airbus A380, entre Sydney et Melbourne, par des B777-300 EUR. Ces appareils, plus économiques à l'exploitation, permettront à la compagnie de Dubaï d'optimiser ses liaisons vers l'Australie.