Emirates renforce son programme de vols pour l’été

Les Maldives, la Thaïlande, Bali … Ces destinations devraient être encore mieux desservies cet été par Emirates pour le plus grand bonheur des voyageurs d'affaires. La compagnie émirati annonce le renforcement des vols vers ces destinations depuis Dubaï. L’objectif de la compagnie est de fluidifier le trafic et de proposer plus de choix et de possibilités aux voyageurs.

Les fréquences supplémentaires de vols annoncées par la compagnie sont les suivantes:



-Dubaï-Malé (Maldives) : Tous les mercredis du 03 juillet au 21 août

-Dubaï-Bangkok : Tous les dimanches et lundis du 14 juillet au 12 août

-Dubaï-Phuket (Thaïlande) : Les vendredis, samedis et dimanches du 26 juillet au 18 août

-Dubaï-Bali : Tous les samedis du 13 juillet au 24 août (sauf le 10 août), les vendredis 09 et 16 août



Pour se rendre à Dubaï depuis la France, il est possible d’emprunter un vol Emirates. Trois vols quotidiens sont assurés par la compagnie vers Paris, un respectivement vers Lyon et Nice.



La compagnie proposera également une seconde rotation opérationnelle entre Dubaï et Perth (Australie) du 1er décembre au 19 janvier 2020.