Emirates se renforce sur l'Afrique

Casablanca, au Maroc, devrait accueillir un deuxième vol quotidien, Accra (Ghana) qui reçoit un vol par jour verra arriver 4 vols supplémentaires par semaine. Les autres ajouts seront trois vols supplémentaires sur Abuja au Nigéria, ce qui fera une liaison quotidienne dans la capitale politique, tout comme à Lagos, la capitale économique du pays. Enfin Dakar et Conakry auront des vols supplémentaires.



Cette augmentation des vols sur l'Afrique témoigne de la concurrence que se livrent les transporteurs du Golfe déjà entre eux, et ensuite avec le champion africain Ethiopian Airlines, puis les autres compagnies comme Turkish Airlines, qui sont de véritables ponts aériens, notamment entre le continent africain, l'Asie et le Moyen-Orient.