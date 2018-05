Emirates sort ses meilleurs crus de sa cave

La Collection Vintage Emirates est composée des meilleurs vins de la cave de la compagnie du Golfe qui est située en Bourgogne. Certains des grands crus y ont été conservés pendant près de 15 ans ! Les quatre vins qui feront cette année partie de la Collection sont le Château Cheval Blanc 2004, le Château Haut Brion 2004, le Château Mouton Rothschild 2001 et le Château Margaux 1998. Les bouteilles seront servies en Première Classe sur une sélection de vols et pour une période de temps limitée.



Des plats spéciaux ont été créés pour chaque destination et pour chaque vin. Sur les vols au départ et à destination de Dublin, par exemple, le Château Cheval Blanc 2004 sera accompagné de filet de bœuf irlandais nourri à l’herbe accompagné d’un gratin dauphinois, de poireaux et épinards à la crème, de mini-carottes et d’un jus d’échalote. Le même vin sera accompagné d’un gibier poêlé servi avec un jus de thym, du chou-rave blanchi, de mini-carottes et de broccolini sur les liaisons vers Genève.



La sélection des quatre vins sera répartie tout au long de l’année sur différentes routes en Europe, en Amériques, en Asie et en Océanie.



Pour l’année 2017, Emirates a acheté pour 56 millions de dollars de vins et de champagne en France. Au total, 86% des achats de bouteilles de vin de la compagnie sont effectués dans l'Hexagone. La cave du transporteur est actuellement composée de 4,7 millions de bouteilles de vin dont certaines ne seront servies qu’en 2027.