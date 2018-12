Emirates souhaite réduire ses délais de rotation

Quel voyageur d'affaires ou compagnie aérienne n'a jamais redouté un retard de vol ? Pour améliorer son service et la gestion des flux, Emirates a développé une nouvelle application. Hub Monitor est un outil qui a pour objectif d'améliorer les délais de rotation des appareils et donc, limiter les risques de retard.



"L'application Hub Monitor est un outil conforme à notre vision qui consiste à challenger en permanence nos processus et à mettre en place des moyens intelligents et toujours plus efficaces pour améliorer nos opérations, cela afin d’offrir la meilleure expérience qui soit à nos passagers." déclare Adel Al Redha, vice-président exécutif et chefs des opérations d'Emirates.



Comment cela fonctionne ? L'outil transmet en temps réel toutes les informations liées à la préparation des appareils au personnel d'exploitation. Résultat : si il y a une quelconques anomalie dans le processus, le personnel concerné est directement prévenu par une alerte. A termes, ce système permettra d’identifier et de résoudre les causes des retards éventuels.