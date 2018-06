Emirates va faire voler l'A380 sur Osaka

Emirates va remplacer le B777-300 qui assure la liaison entre Dubaï et Osaka par un A380 à partir du 28 octobre 2018. Le gros porteur effectuera la rotation EK316/EK317. Il décollera ainsi de sa base à 3h05 tous les jours pour se poser sur l'aéroport japonais à 16h55. Le vol retour prévoit un départ à 23h35 pour un atterrissage à 5h45, le lendemain.



L'A380 triclasse de la compagnie du Golfe dispose de 489 places dont 76 business et 14 First. Osaka sera la deuxième destination japonaise du superjumbo. Il dessert en effet d'ores et déjà Narita International Airport. Son arrivée fin octobre sur la piste osakienne augmentera l'offre nippone du transporteur de 38%.