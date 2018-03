Emirates voit double sur Prague

Emirates lancera le 1er juillet prochain son second vol quotidien Dubaï – Prague. La liaison sera assurée par un B777-300ER de 360 places dont 8 suites First et 42 Business. Il décollera de son hub à 15h30 tous les jours pour une arrivée en République tchèque à 19h55. Le vol retour s'envolera à 21h35 pour un atterrissage à Dubaï à 5h30, le lendemain.



Pour mémoire, l'autre rotation quotidienne de la compagnie entre les deux villes est assurée par un A380. Il propose un départ de Dubaï à 8h35 et un décollage de Prague à 15h55.