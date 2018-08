En Chine, Didi suspend son service de covoiturage après le meurtre d'une passagère

Didi a annoncé dimanche la fermeture à l’échelle nationale de son service de covoiturage dès ce lundi et précisé que le directeur général du service Hitch avait été démis de ses fonctions.



La victime, âgée de vingt ans et originaire de Yueqing dans la province orientale du Zhejiang, est montée dans la voiture en utilisant le service Hitch vendredi après-midi. Une heure plus tard, elle a envoyé un appel à l’aide par message à ses amis avant de devenir injoignable, indique le communiqué publié samedi par la police de Yueqing sur Sina Weibo. Le conducteur a été arrêté samedi matin, il a reconnu avoir violé et tué la victime, selon le communiqué de la police.



Il y a trois mois, déjà, une hôtesse de l’air âgée de 21 ans avait été violée et tuée à l’arme blanche par un chauffeur de Didi Hitch à Zhengzhou, capitale de la province centrale du Henan.



Ce nouveau meurtre reflète les failles du secteur en termes de sécurité et de surveillance et de supervision de la police. La police n’a pas d’accès aux données de Didi et n’a donné aucune instruction de sécurité à la direction de l’entreprise. Les autorités de la sécurité publique et des transports ont convoqué dimanche des représentants de Didi pour demander une amélioration des procédures de sécurité.